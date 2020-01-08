В Иране похоронили убитого американскими военными генерала Касема Сулеймани

Церемонию провели после того, как её пришлось приостановить накануне. В результате давки, которая возникла во время прощания с генералом, погибли не менее 56 человек, более 200 пострадали.
2020-01-08T09:46:00+03:00
2020-01-08T09:47:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:46, 08 января 2020
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