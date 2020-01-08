Основные фондовые индексы в Азии снижаются на новостях об атаке Ираном американских баз в Ираке

В ходе торгов они опустились в среднем на 1 – 3 процента. В то же время растёт стоимость нефти. Сорт Brent торгуется не ниже 69 долларов за баррель. Минувшей ночью цена на нефть поднималась на 4 процента.
2020-01-08T09:45:00+03:00
2020-01-08T09:47:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:45, 08 января 2020
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