Противоречивые данные приходят о количестве пострадавших в результате обстрела Ираном американских военных баз в Ираке. Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих. В Пентагоне, спустя несколько часов, и в иракском министерстве обороны, говорят, что них из их сотрудников не пострадал. Ранее телеканал Skynews Arabia сообщал со ссылкой на свои источники, что в результате ночных авиаобстрелов убит один иранский офицер и несколько военнослужащих получили ранения.