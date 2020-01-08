Противоречивые данные приходят о количестве пострадавших в результате обстрела Ираном американских военных баз в Ираке. Государственное телевидение Исламской республики утверждает, что убиты не менее 80 американских военнослужащих. В Пентагоне, спустя несколько часов, и в иракском министерстве обороны, говорят, что них из их сотрудников не пострадал. Ранее телеканал Skynews Arabia сообщал со ссылкой на свои источники, что в результате ночных авиаобстрелов убит один иранский офицер и несколько военнослужащих получили ранения.
2020-01-08T09:35:00+03:00
2020-01-08T09:35:05+03:00
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09:35, 08 января 2020
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