Американские законодатели разделились во мнениях о дальнейших действиях в отношении Ирана

Демократ Бенджамин Кардин сказал в интервью телекомпании CNN, что война с Исламской республикой не отвечает национальным интересам страны. Кардин добавил, что в ближайшие часы американская администрация планирует предоставить сенаторам сведения о текущей ситуации, а также дальнейших действий в отношении Ирана.

В свою очередь, республиканец Линдси Грэм считает случившееся актом агрессии со стороны Тегерана. Он уверен, что Штаты оставят Исламскую республику без нефтяного бизнеса, если Иран продолжит агрессивные действия.