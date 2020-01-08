Власти Ирана говорят, что большинство погибших в результате падения самолёта были гражданами Исламской республики

Власти Ирана говорят, что большинство погибших в результате падения украинского самолёта были гражданами Исламской республики. Лайнер «Боинг-73» «Международных авиалиний Украины» упал после взлёта из тегеранского аэропорта. На борту находились 177 человек.

Посольство России в Иране выясняет, были ли среди них граждане Российской Федерации, сказал атташе дипмиссии Андрей Гоненко.

Президент Украины Владимир Зеленский уже выразил соболезнования родным и близким погибших. В связи с авиакатастрофой глава государства прервал свой визит в Оман и срочно возвращается в Киев.