Власти Ирака утверждают, что никто из их военнослужащих не пострадал в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана

Власти Ирака утверждают, что никто из их военнослужащих не пострадал в результате ночных ракетных обстрелов со стороны Ирана. Всего, по их данным, 22 ракеты попали в цель. Обстрелу подверглись база «Аль-Асад» и аэропорт города Эрбиль. В Вашингтоне заверили, что американские военные, которые там находились также не получили ранений.
2020-01-08T09:16:00+03:00
2020-01-08T09:17:27+03:00
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09:16, 08 января 2020
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Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…