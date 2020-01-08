Власти Ирака утверждают, что никто из их военнослужащих не пострадал в результате ракетных обстрелов со стороны Ирана

Власти Ирака утверждают, что никто из их военнослужащих не пострадал в результате ночных ракетных обстрелов со стороны Ирана. Всего, по их данным, 22 ракеты попали в цель. Обстрелу подверглись база «Аль-Асад» и аэропорт города Эрбиль. В Вашингтоне заверили, что американские военные, которые там находились также не получили ранений.