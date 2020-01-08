Глава управления ЧС Ирана: Причины крушения украинского самолёта близ Тегерана исключительно технические

Причины крушения украинского самолёта близ Тегерана исключительно технические, настаивают представители иранского Управления по чрезвычайным ситуациям. Как сказал агентству ИРНА официальный представитель тегеранского аэропорта, предварительная версия – это возгорание двигателя. Спасатели уже обнаружили чёрный ящик упавшего лайнера. По предварительным данным, на борту находились 176 человек. Власти говорят, что большинство были граждане Исламском республики.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» упал после взлёта. Он должен был лететь в Киев.