Иран пригрозил ударами по территории США

Это произойдёт, если Вашингтон ответит на военные удары по двум авиабазам в Ираке, сказали представители иранского «Корпуса стражей исламской революции». Как передаёт американский телеканал Foxnews, президент США Дональд Трамп рассматривает варианты возможных действий. Он уже провёл совещание с командой по национальной безопасности. В ближайшие часы ожидается обращение главы Белого дома к американским гражданам.

Американские военные приведены в повышенную готовность. Однако США не хочет войны. Об этом рассказал Министр обороны США Марк Эспер.

В настоящее время Пентагон оценивает потери и разрушения. Официальной информации о жертвах нет, однако, как сообщает CNN со ссылкой на источник в иракской службе безопасности, пострадали как минимум несколько граждан Ирака.