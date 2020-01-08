Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших в авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам пассажиров и экипажа украинского самолета, потерпевшего крушение в аэропорту Тегерана.
2020-01-08T09:06:00+03:00
2020-01-08T09:06:52+03:00
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09:06, 08 января 2020
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