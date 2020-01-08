Все 176 человек, находившихся на борту разбившегося в Тегеране украинского пассажирского самолета, погибли. Таковы последние данные авиационных властей Ирана.

Лайнер Boeing 737 Международных авиалиний Украины, летевший из Тегерана в Киев потерпел крушение при взлете из аэропорта иранской столицы. Власти Исламской республики уже объяснили случившееся «техническими проблемами». Впрочем, откуда у них такая информация, пока не ясно. В аэропорту Тегерана, в свою очередь, сообщили, что пожарные в настоящий момент тушат обломки упавшего самолета. После этого, по данным воздушной гавани, начнется поисковая операция. К месту трагедии направлены также спасатели и медики. При этом глава управления по чрезвычайным ситуациям Ирана и руководитель медицинской организации «Красный полумесяц» говорят, что шансов найти людей живыми нет. В украинском МИДе информацию о том, что погибли все пассажиры и экипаж Boeing-737, также подтвердили. При этом пока что не ясно, гражданами каких стран являлись находившиеся на борту люди. Агентство ТАСС, в свою очередь, со ссылкой на иранское телевидение передает, что спасатели обнаружили черный ящик самолета в окрестностях Тегерана. А в компании Boeing сообщили, что изучают информацию о крушении украинского лайнера.

Посольство России в Иране пока что выясняет, были ли россияне на борту разбившегося в Тегеране украинского самолета.