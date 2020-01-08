Иранский МИД считает ракетную атаку двух баз в Ираке пропорциональным ответом Вашингтону

Как сказал министр иностранных дел Исламской республики Джавад Зариф, была атакована, в том числе, база, с которой проводилась операция против высокопоставленного иранского военачальника. Зариф при этом заверил, что Тегеран не хочет войны, но будет защищать себя против любой агрессии.

По данным пентагона, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт города Ирбиля в иракском Курдистане. При этом в Вашингтоне утверждают, что американские военные которые находились на этих базах, не пострадали.