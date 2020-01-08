Иранское телевидение утверждает, что не менее 80 человек были убиты в результате атаки на две базы в Ираке

Кроме того, утверждается, что серьёзно пострадали американские вертолёты и военная техника, которые находились на этих базах. Источник командования Корпуса стражей Исламской революции" заверяет, что ни одна из ракет, запущенные по базам, так и не были перехвачены.

В Пентагоне ранее заверили, что никто из американских военнослужащих в момент атаки не пострадал. В свою очередь. Телеканал Skynews Arabia сообщал, что погибшие и раненые есть среди иракских военных. Это, по меньшей один офицер и несколько военнослужащих.