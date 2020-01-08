Гражданские самолёты начинают изменять маршруты, чтобы избежать воздушное пространство Ирана

Сообщается, что свои лайнеры в облёт Исламской республики уже направили компании «Бритиш Эйруэйз, «Кувейт Эйруэйз», «Сингапур Эйрлайнз». Американское Управление по гражданской авиации полёты пассажирских самолётов не только над Ираном, но также над Ираком, Персидским и Омманским заливами.
2020-01-08T08:49:00+03:00
2020-01-08T08:49:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:49, 08 января 2020
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