Цены на нефть растут на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Стоимость марки WTI минувшей ночью превышала отметку в 65 долларов за баррель. Рост составлял около 4 процентов. В свою очередь, азиатские биржи отреагировали на обострение ситуации падением основных котировок. Оно составило от одного до трёх процентов.
2020-01-08T08:35:00+03:00
2020-01-08T08:36:08+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 08 января 2020
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Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…