Цены на нефть растут на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Стоимость марки WTI минувшей ночью превышала отметку в 65 долларов за баррель. Рост составлял около 4 процентов. В свою очередь, азиатские биржи отреагировали на обострение ситуации падением основных котировок. Оно составило от одного до трёх процентов.