Иранское ТВ: 80 человек погибли в результате атаки Ирана на базы США в Ираке

80 человек погибли в результате атаки Ирана на базы США в Ираке. Об этом сообщает иранское телевидение. Откуда иранское телевидение приводит данные, пока неизвестно.
2020-01-08T08:35:00+03:00
2020-01-08T09:21:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 08 января 2020
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