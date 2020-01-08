Корпус стражей Исламской революции предупреждает американских союзников от поддержки Вашингтона ударов по Ирану

В Тегеране угрожают странам, которые предоставят базы для возможных операций американских военных. Представители Корпуса добавили, что ночной удар по двум базам в Ираке, где находятся американские военнослужащие, назван «мученик Сулеймани» и стал ответом на убийство иранского генерала в районе аэропорта Багдада.

Ответный удар со стороны Ирана был ожидаем после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. С таким заявлением выступил спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

В ближайшие часы ожидается официальное заявление президента США Дональда Трампа.