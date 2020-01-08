По меньшей мере 170 человек погибли в результате крушения украинского самолёта вблизи Тегерана

Об этом говорят представители иранского Управления по чрезвычайным ситуациям. «Боинг 737» направлялся в Киев, однако он упал практически сразу после взлёта. Спасатели говорят, что сейчас обломки лайнера ещё горят. В компании «Боинг», в свою очередь, сказали, что изучают информацию о случившемся.

Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель пассажиров и пилотов самолёта «Международных авиалиний Украины» в Иране. Ведомство основывает свои выводы на предварительных данных самого перевозчика.

Между тем, в посольстве России в Тегеране выясняют, были ли на борту граждане России.