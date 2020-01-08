Защита бывшего президента Армении Кочаряна сегодня подаст кассационную жалобу на отказ освободить его из-под стражи

Защита бывшего президента Армении Роберта Кочаряна сегодня подаст кассационную жалобу на отказ освободить его из-под стражи. Политик обвиняется, среди прочего, в насильственном свержении конституционного строя.

Адвокаты Роберта Кочаряна настаивают на освобождении их подзащитного под залог. Однако в конце декабря апелляционный суд в очередной раз оставил его под арестом. Бывшего президента Армении арестовали в июле 2018 года. Ему предъявили обвинение в свержении конституционного строя по делу о событиях марта 2008 года. Тогда в стране начались массовые протесты, поводом для которых стали многочисленные нарушения при подготовке и проведении выборов, совершенные в интересах Кочаряна и премьер-министра, кандидата на пост президента Сержа Саргсяна. Власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В результате беспорядков погибли 10 человек, сотни получили ранения. Следствие полагает, что Кочарян нарушил Конституцию страны, фактически введя в Армении военное положение. Сам политик ранее называл свое преследование «личной расправой» против него и членов его семьи.

Экс-президента дважды освобождали из-под стражи. В июне прошлого года его арестовали в третий раз.