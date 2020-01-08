Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо вместе со сторонниками прорвался в парламент и принял присягу на трибуне

Нынешняя ситуация в стране требует экстренных мер, — сказал он с трибуны. Его речь транслировал венесуэльский онлайн-телеканал «Уве-пе-ай ТВ»:



«От имени тех, кто сегодня не имеет права голоса. На этой Конституции, которую мы возродим, от имени Венесуэлы я клянусь выполнять обязанности ответственного президента и искать выход из кризиса. Мы должны жить с достоинством и процветанием. Уверен, что у нас получится восстановить нормальные условия в стране».

В минувшее воскресенье главой парламента объявил себя и политический оппонент Гуайдо депутат Луис Парра. Его кандидатуру поддерживает президент Николас Мадуро.