В Иране рано утром возобновились похороны генерала Сулеймани на фоне ударов по базам США

Это сообщил телеканал Press TV. Накануне во время прощания с ним возникла давка, погибли 56 человек. Влиятельный генерал Касем Сулеймани был координатором военизированных шиитских группировок на всем Ближнем Востоке. Он был убит в пятницу американским аваударом.