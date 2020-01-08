Иран нанес ракетные удары по авиабазам США в Ираке

По некоторым данным, ракеты попали в ту часть базы, где не было американских военных.

Первые данные свидетельствуют о том, что военнослужащие США не пострадали, утверждают источники телеканала CNN. При этом они отмечают, что авиабазы в Ираке в полной мере удастся осмотреть только с рассветом. По данным Пентагона, иранскими ракетами были обстреляны аэропорт Эрбиль и база Айн аль-Асад. Официальный представитель американского военного ведомства при этом подчеркивает, что было выпущено не менее десяти снарядов.

В самом Иране авиаудар по американским базам в Ираке называют «пропорциональным ответом» на атаку со стороны военных США, в результате которой был убит командающий элитным спецотрядом «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. По словам главы иранского МИДа Джавада Зарифа, Тегеран не стремится к войне, но намерен «защищать себя от любой агрессии». Также министр ссылается на одну из статей устава ООН.

Официальных данных о погибших и пострадавших пока что нет, при этом телеканал «Скай ньюс – Арабия» сообщает об одном погибшем иракском офицере и пятерых раненых военнослужащих. В самом Багдаде на произошедшее пока не отреагировали.

Сдержанно выступил и президент США Дональд Трамп. В своем твиттере он написал слова «Все хорошо» и пообещал выступить с заявлением сегодня вечером. Вашингтон, впрочем, уже запретил полеты гражданских самолетов США над Ираком и Ираном. Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, в свою очередь, потребовала от Трампа прекратить провокационные, по ее словам, действия против Ирана, а от самого Тегерана – остановить насилие.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке на Токийской бирже отмечено резкое падение котировок. В то же время цена нефти марки WTI выросла примерно на 4% и сейчас составляет около 65 долларов за баррель.