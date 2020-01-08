В Тегеране при вылете в Киев разбился украинский пассажирский самолет

На борту «Боинга-737» были 167 пассажиров, сообщили РИА в министерстве авиации Ирана. Все они погибли, передает агентство «Рейтер». «Красный крест» опубликовал фотографии с места крушения, на снимках обгоревшие обломки. Причины крушения пока не названы.