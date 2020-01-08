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08:01, 08 января 2020

В Тегеране при вылете в Киев разбился украинский пассажирский самолет

На борту «Боинга-737» были 167 пассажиров, сообщили РИА в министерстве авиации Ирана. Все они погибли, передает агентство «Рейтер». «Красный крест» опубликовал фотографии с места крушения, на снимках обгоревшие обломки. Причины крушения пока не названы.



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