В Тегеране при вылете в Киев разбился украинский пассажирский самолет

На борту «Боинга-737» были 167 пассажиров, сообщили РИА в министерстве авиации Ирана. Все они погибли, передает агентство «Рейтер». «Красный крест» опубликовал фотографии с места крушения, на снимках обгоревшие обломки. Причины крушения пока не названы.
2020-01-08T08:01:00+03:00
2020-01-08T08:06:02+03:00
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08:01, 08 января 2020
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Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Где, когда, и как? Что же может предпринять Иран? Ведь заявив о неизбежной мести Америке, и ничего не предприняв, и Хаменеи, и Рухани, и весь Корпус стражей Исламской революции сильно подставляются под обвинение в слабости и трусости, «прогибе» под Америку. А это значит, что ответ неизбежно последует. Какой?..