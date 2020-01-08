Конфликт вокруг убийства иранского генерала Сулеймани может быть выгоден для России, но точный прогноз развития событий дать нельзя. Такое мнение в эфире «Эха» высказала арабист, обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Марианна Беленькая.

По ходу усугубления конфликта в регионе возникает все больше сомнений в том, что Дональд Трамп полностью осознавал возможные последствия убийства Сулеймани, добавила Марианна Беленькая.