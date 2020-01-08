Конфликт вокруг убийства иранского генерала Сулеймани может быть выгоден для России, но точный прогноз развития событий дать нельзя. Такое мнение в эфире «Эха» высказала арабист, обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Марианна Беленькая.
По ходу усугубления конфликта в регионе возникает все больше сомнений в том, что Дональд Трамп полностью осознавал возможные последствия убийства Сулеймани, добавила Марианна Беленькая.
Конфликт вокруг убийства иранского генерала Сулеймани может быть выгоден для России
Конфликт вокруг убийства иранского генерала Сулеймани может быть выгоден для России, но точный прогноз развития событий дать нельзя. Такое мнение в эфире «Эха» высказала арабист, обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Марианна Беленькая.