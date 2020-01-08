Иранские ракеты попали по той части авиабазы в Ираке, где не было военных США. Об этом сообщает CNN. США Дональд Трамп заявил в «Твиттере» о том, что на двух военных базах, подвергшихся ракетному удару со стороны Ирана, «проходит оценка того, есть ли пострадавшие и ущерб». Тем временем, цена на американскую нефть марки WTI взлетела на 4%. Баррель смеси стоит больше 65 долларов.