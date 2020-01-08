На борту рухнувшего в Тегеране украинского «Боинга» находились 167 пассажиров. Это сообщили РИА в аэропорту столицы Ирана. О крушении сообщили около часа назад иранские СМИ, без подробностей. Самолет «Международных авиалиний Украины» вылетел в Киев. Данных о погибших пока нет.

Вероятность того, что на потерпевшем в среду крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю. Об этом заявил глава организации «Красного полумесяца» Ирана Мортеза Салими. «Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет», — приводит его слова агентство ИСНА