Польша хочет запретить России трактовать историю

Подготовку соответствующей резолюции сегодня должны завершить парламентарии.

«Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести последовательно и упорно», — написал в своем Twitter вице-спикер польского сейма Малгожата Кидава-Блоньска, сообщив, что на ближайшем заседании будет представлена резолюция, направленная против российской пропаганды и клеветы о Польше. Над документом работает комитет сейма по внешней политике, сегодня он должен быть готов. Эта инициатива появилась после того, как президент России Владимир Путин несколько раз публично поднимал тему Второй мировой войны. Он высказывался о вводе советских войск в Польшу, а также назвал «сволочью и антисемитской свиньей» польского дипломата, работавшего в 30-х годах. Он, по словам президента, за высылку евреев в Африку обещал поставить памятник Адольфу Гитлеру в Варшаве. После комментария Владимира Путина МИД Польши вызвал к себе российского посла Сергея Андреева.

В российском МИДе, между тем, отмечали, что тезис о недопустимости переписывания истории в угоду современной политической конъюнктуре был основополагающим в выстраивании отношений с Польшей, но он не был принят в Варшаве