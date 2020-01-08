Президенты России и Турции сегодня дадут старт работе газопровода «Турецкий поток»

Момент для запуска газопровода выбран не самый удачный, считают аналитики, указывая на переизбыток газа на рынке. Впрочем, проект работает на перспективу и имеет долгосрочное значение.

«Турецкий поток» соединяет по дну Черного моря компрессорную станцию в районе Анапы с берегом Турции. Одна из ниток газопровода, протяженностью почти тысяча километров, предназначена для транспортировки топлива для турецких потребителей. Вторая, такой же длины, нужна для импорта в страны Юга и Юго-востока Европы.

«Газпром» еще в конце прошлого года заполнил обе нитки газом. Топливо уже получают Болгария, Греция и Северная Македония. Мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы.

Церемония открытия газопровода пройдет в Стамбуле. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган кроме газовых вопросов обсудят ситуацию в Сирии.