Дональд Трамп воздержался от резких заявлений после ракетных ударов Ирана по базам США

Американский президент написал в «Твиттере», что все хорошо и все в порядке. По его словам, ущерб оценивается.



Пентагон подтвердил обстрел двух иракских баз, размещающих американских военных, но ущерб, а также возможные жертвы сейчас оцениваются — пока данных о жертвах нет. Ответственность за бомбардировки на себя взял Корпус стражей исламской революции — как возмездие за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Сторонник Трампа и член чайной партии США сенатор Рэнд Пол написал в твиттере, что Администрация Трампа должна поставить вопрос о возможной войне с Ираном перед американским народом и его представителями в конгрессе, как того требует конституция США.

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак — новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.

Глава комитета по иностранным делам Палаты Представителей Элиот Энгель заявил в эфире CNN, что война, возможно, уже началась.

Пользователи в Твиттере называют иранские бомбежки новым перл-харбором.

В то же время, конгрессмен-республиканец Майкл Вальтц заявил, что если удары Ирана были направлены на инфраструктуру, а не на людей, то это означает, что Иран стремится к деэскалации.

Тем временем, цена на американскую нефть марки WTI взлетела на 4%. Баррель смеси стоит больше 65 долларов. В случае обострения ситуации нефтяные котировки будут расти из-за опасений сокращения добычи в регионе, сказал ранее «Эху» экономист Сергей Алексашенко.

В свою очередь, ключевой индекс Токийской фондовой биржи снизился почти на 2,5%, биржи в Гонконге – более чем на процент.