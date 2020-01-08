Лайнер «Украинских авиалиний» потерпел крушение рядом с аэропортом Тегерана. На его борту были 180 пассажиров, сообщают агентство «Тасним» и «Рейтер». Пока о погибших ничего неизвестно. Также нет информации, связано ли это с ракетными ударами Ирана по военным объектам США в Ираке.

В кратком сообщении информагентства FARS говорится, что авария произошла «вскоре после взлета из-за технических проблем». На место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.

Киевский международный аэропорт «Борисполь» пока не имеет информации о возможном крушении украинского лайнера, который летел из Тегерана в Киев, сообщили РИА Новости в среду в справочной службе аэропорта. «Да, у нас ожидается борт в 8.00 (9.00 мск) из Тегерана. Пока нет информации о каких-либо проблемах», — сказали в справочной.

Компания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) не располагает информацией о возможном крушении ее лайнера Boeing-737 со 180 пассажирами на борту после вылета из Тегерана. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель авиакомпании в среду. «Никакой информации по этому поводу к нам не поступало», — отметил он. При этом представитель авиакомпании добавил, что «рейс из Тегерана вылетел по расписанию, однако другой информации не видно».