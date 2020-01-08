Президенты России и Сирии встретились в Дамаске

Заранее об этом визите никто не объявлял.

Владимир Путин встретился с Башаром Асадом в командном пункте российской армии под Дамаском. Они заслушали доклады военных о положении в разных регионах страны, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сирийское новостное агентство САНА в свою очередь сообщает, что главы государств также обсудили ситуацию на Ближнем востоке и планы по ликвидации террористов в провинции Идлиб.

При этом, о планах Путина посетить эту страну ничего не было известно даже за день до поездки, и о его прибытии объявили уже когда он приземлился в Дамаске.

В последний раз президент России приезжал в Сирию в октябре 2017-ого. Тогда он объявил, что армия одержала полную победу над террористами, и скоро российские войска покинут страну.

Владимир Путин пробыл в Сирии менее дня. Уже к вечеру он прилетел в Турцию, где собирается сегодня встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.