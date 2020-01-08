Америка и весь мир не могут позволить себе войну, заявила спикер Палаты представителей США. Нэнси Пелоси потребовала от Дональда Трампа прекратить провокации, а от Ирана — остановить насилие. Об этом лидер демократов в нижней палате Конгресса написала в «Твиттере».