Дональд Трамп написал в «Твиттере» «все хорошо» после ракетных ударов Ирана по военным объектам США

По его словам, сейчас идет оценка того, есть ли пострадавшие, и размера ущерба. Президент США подтвердил, что Иран нанес ракетные удары по двум американским базам в Ираке. Трамп пообещал позже выступить с обращением по этому поводу.

Иранские СМИ сообщили, что военные страны называли операцию «Мученик Сулеймани» по имени генерала, который был убит в пятницу американским авиаударом.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что Иран ответил пропорционально, атаковав базу, с которой был нанесен удар по Сулеймани.