Главы России и Турции сегодня проведут переговоры в Стамбуле

Поводом для визита российского президента в Турцию станет участие в запуске газопровода «Турецкий поток».

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, он намерен обсудить с Путиным меры по достижению перемирия в сирийском Идлибе. Он подчеркнул, что предварительная договоренность об этом уже была достигнута. Кроме того, стороны рассчитывают поднять вопрос о выполнении российско-турецкого меморандума по Сирии, а также обсудить ситуацию в Ливии.

Соглашение о взаимопонимании между Москвой и Анкарой было подписано 22 октября прошлого года. Лидеры договорились о введении на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Их задачей было содействие выводу курдских отрядов на 30 километров от границы. В конце октября глава российского Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершился досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование территории.

На этой неделе стало известно об отправке турецких войск в Ливию. Москва и Анкара поддерживают противоборствующие силы, которые участвуют в гражданской войне в стране.