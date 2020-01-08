Трамп пообещал сделать заявление по ситуации с Ираном утром 8 января

Президент США сообщил, что сделает заявление по ситуации с нападением Ирана на авиабазы в Ираке утром 8 января.

«Все в порядке! Ракеты были запущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В настоящее время проходит оценка потерь и ущерба», — написал Трамп в твиттере.

«Безусловно, у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в любой точке мира! Я сделаю заявление завтра утром», — добавил он.