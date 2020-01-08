Гражданским самолетам США запретили полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Такое решение приняло федеральное управление США по гражданской авиации после ракетных ударов Ирана по американским военным объектам в Ираке.
2020-01-08T06:03:00+03:00
2020-01-08T06:06:29+03:00
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06:03, 08 января 2020
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Где, когда, и как? Что же может предпринять Иран? Ведь заявив о неизбежной мести Америке, и ничего не предприняв, и Хаменеи, и Рухани, и весь Корпус стражей Исламской революции сильно подставляются под обвинение в слабости и трусости, «прогибе» под Америку. А это значит, что ответ неизбежно последует. Какой?..