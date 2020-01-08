Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные

Помощники президента США Дональда Трампа начали готовить его обращение к нации, сообщает CNN. Журналисты New York Times из президентского пула со ссылкой на источники, напротив, пишут, что Трамп не будет обращаться к нации сегодня. — Пентагон подтвердил обстрел двух иракских баз, размещающих американских военных, но ущерб, а также возможные жертвы сейчас оцениваются — пока данных о жертвах нет. Ответственность за бомбардировки на себя взял Корпус стражей исламской революции — как возмездие за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Госсекретарь США Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и начальник объединенных штабов Марк Майли прибыли на экстренное совещание в Белый Дом.

Сторонник Трампа и член чайной партии США сенатор Рэнд Пол написал в твиттере, что Администрация Трампа должна поставить вопрос о возможной войне с Ираном перед американским народом и его представителями в конгрессе, как того требует конституция США.

Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак — новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.

Глава комитета по иностранным делам Палаты Представителей Элиот Энгель заявил в эфире CNN, что война, возможно, уже началась.

Пользователи в Твиттере называют иранские бомбежки новым перл-харбором.

В то же время, конгрессмен-республиканец Майкл Вальтц заявил, что если удары Ирана были направлены на инфраструктуру, а не на людей, то это означает, что Иран стремится к деэскалации.

Голливудский Актер Роберт Де Ниро обратился к руководству Твиттера с просьбой временно приостановить аккаунт президента Трампа, «перед тем как он начнет мировую войну, используя ваш сайт» — написал Де Ниро в твиттере.