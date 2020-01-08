Похороны генерала Сулеймани начались в Иране на фоне ракетных ударов по базам США в Ираке

Церемония захоронения военачальника проходит в его родном городе Керман, — сообщил телеканал Press TV. Днем во время прощания с ним возникла давка, погибли 56 человек. Сулеймани был убит в пятницу американским аваударом. Он был координатором военизированных шиитских группировок на всем Ближнем Востоке, включая Сирию.