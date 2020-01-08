Суд в Нью-Йорке разрешил мессенджеру «Телеграм» не раскрывать дополнительные финансовые данные властям США

Было отклонено ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам, передает ТАСС. Ранее государственный регулятор потребовал от компании Павла Дурова предоставить сведения об инвесторах, которые вложили деньги в его криптовалютный проект, а также о том, как были потрачены собранные 1,7 миллиарда долларов.