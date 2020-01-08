Цена на американскую нефть марки WTI взлетела более чем на 4%

Баррель смеси стоит больше 65 долларов на фоне сообщений о ракетных ударах Ирана по объектам в США. Тем временем, ключевой индекс Токийской фондовой биржи снизился более чем на 2%.
2020-01-08T05:07:00+03:00
2020-01-08T05:07:20+03:00
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05:07, 08 января 2020
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Декабристы — преступники или герои При советской власти декабристы были хорошие, а царь плохой. Теперь наоборот. В фильме «Союз спасения» члены тайных обществ скорее преступники, нежели герои. Нас убеждают, что надо излечиться от либерализма; если бы декабристы победили, то началась бы многолетняя гражданская война…
Где, когда, и как? Что же может предпринять Иран? Ведь заявив о неизбежной мести Америке, и ничего не предприняв, и Хаменеи, и Рухани, и весь Корпус стражей Исламской революции сильно подставляются под обвинение в слабости и трусости, «прогибе» под Америку. А это значит, что ответ неизбежно последует. Какой?..