США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также Персидским и Оманским заливами

Это сообщили в Федеральном управлении по гражданской авиации. Там отметили, что это связано с повышенной военной деятельностью и повышенной политической напряженностью на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации самолетов.
2020-01-08T05:06:00+03:00
2020-01-08T05:06:39+03:00
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05:06, 08 января 2020
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