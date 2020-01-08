США запретили полеты своих гражданских самолетов над Ираком и Ираном, а также Персидским и Оманским заливами

Это сообщили в Федеральном управлении по гражданской авиации. Там отметили, что это связано с повышенной военной деятельностью и повышенной политической напряженностью на Ближнем Востоке, которые ведут к возможным ошибкам в расчетах и неправильной идентификации самолетов.