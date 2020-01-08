Дональд Трамп не будет обращаться к нации после ракетных ударов Ирана по объектам США

Об этом сообщает телеканал CNN. По его сведениям, экстренное совещание у президента завершилось, министр обороны Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео покинули Белый дом. Сенатор-республиканец Рэнд Пол призвал Трампа обсудить с Конгрессом все планы боевых действий в отношении Ирана. Ранее президент США пригрозил Тегерану в случае атак в ответ на убийство иранского генерала Сулеймани нанести удары по 52 целям, в том числе по культурным объектам.

Иран этой ночью атаковал две базы США в Ираке. Это подтвердили в Пентагоне. Информации о жертвах и разрушениях нет.Иранские СМИ сообщают, что были выпущены десятки ракет. Операцию назвали «Мученик Сулеймани» по имени иранского генерала, который в пятницу был убит в Ираке американским авиаударом..