Американские сенаторы призвали Дональда Трампа обсуждать с Конгрессом любые планы о войне с Ираном

«Необходимо остановить эскалацию, пока это не привело к очередной бесконечной войне на Ближнем Востоке» — написал в «Твиттере» республиканец Рэнд Пол. «Трамп должен получить четкое разрешение конгресса на использование военной силы», — заявил сенатор-демократ Эд Марки. В эфире CNN он отметил, что безразличие Трампа к жизням военнослужащих США, гражданских лиц и союзников, его опасная эскалация конфликта с Ираном поставили под прямой огонь американцев.