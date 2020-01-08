Иранские СМИ утверждают, что в результате ракетных атак в Ираке уничтожено несколько американских самолетов

Американский телеканал CNN сообщает, что по одной из баз США в Ираке попали 13 ракет, но информации об ущербе нет. По словам источника CNN, американские военные не пострадали. Нападению в ночь на среду подверглись американские базы в Ираке Эйн-аль-Асад и в Эрбиле.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм заявила, что он проинформирован об ударах по американским базам в Ираке и ведет консультации со своей командой советников. Как передает CNN, в Белый дом прибыли министр обороны Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за удары, которые нанесены в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.