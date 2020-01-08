В Пентагоне подтвердили, что Иран нанес удары по двух базам в Ираке, где размещены американские военные

По одной из них, базе «Аль-Асад», выпущено 35 баллистических ракет, передает агентство «Тасним». В министерстве обороны США сказали, ракет было «больше дюжины» и что ведомство сейчас работает над предварительными оценками ущерба. Данных о погибших и раненых нет. Иранский телеканал Press TV заявил со ссылкой на Корпус стражей исламской революции, что ракетные удары – это месть США за убийство в Ираке иранского генералам Касема Сулеймани.

Ранее Дональд Трамп заявил, что если Тегеран ответит атаками на убийство своего генерала, то США нанесут удары по 52 целям, в том числе культурным объектам. Как передает CNN, президента США проинформировали об атаках, он отслеживает ситуацию.