Суд в Индии утвердил смертный приговор четверым обвиняемым в изнасиловании

Казнь назначена на 22 января. Преступление произошло в декабре 2012 года. 23-летняя студентка и ее молодой человек сели вечером в автобус, где были шестеро пьяных парней. Они изнасиловали девушку и избили ее спутника, а потом выбросил их на дорогу. Девушка скончалась через несколько дней. Ее смерть стала причиной массовых протестов.