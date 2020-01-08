Объявленный в розыск бывший министр транспорта Молдавии задержан на границе с Румынией

Юрий Киринчук пытался вернуться на родину, передает ТАСС. Сам политик выразил уверенность в «Фейсбуке», что вскоре будет освобожден. Киринчук был арестован в апреле 2017 по подозрению в злоупотреблениях при ремонте дорог. Он признал вину и был переведен под домашний арест, потом бежал из страны.