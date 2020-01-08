В Японии выдан ордер на арест жены Карлоса Гона, который сбежал из-под залога

Кэрол Гон подозревается в том, что дала ложные показания, когда в апреле выступила в суде в качестве свидетеля. Об этом сообщает информагентство «Киодо». Бывший глава альянса «Рено-Ниссан-Мицубиси» в канун Нового года сбежал из Японии в Турцию, а оттуда в Ливан, на родину жены. Карлос Гон также является гражданином этой страны. В Японии его обвиняют в финансовых махинациях.