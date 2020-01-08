Владимир Путин накануне неожиданно слетал в Дамаск после резкого обострения на Ближнем Востоке

Президент России встретился с сирийским коллегом Башаром Асадом, который попросил не оставлять его наедине с врагами, передает Би-би-си. Путин побывал на российской военной базе в Сирии, а поздно вечером прибыл в Турцию, где сегодня откроет газопровод «Турецкий поток».

Ситуация в регионе накалилась после того, как США в Ираке убили влиятельного иранского генерала Касема Сулеймани. Он был координатором военизированных шиитских группировок на всем Ближнем Востоке, включая Сирию, где они воюют на стороне Асада.