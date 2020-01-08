Иран нанес ракетный удар по объектам США в Ираке

Это месть за убийство генерала Сулеймани, сообщает иранский телеканал Press TV. По его сведениям, ответственность за атаку взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. Как передает американский телеканал ABC, атака направлена на «многочисленные» объекты США в Ираке и осуществлена баллистическими ракетами с территории Ирана. Среди прочих обстрелу подверглись база в Эрбиле, база Аль-Асад на западе Ирака.
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