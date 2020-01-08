В Литве внедрят систему киберзащиты голосования

Она должна обеспечить безопасную и быструю передачу данных от окружных комиссий в Главную избирательную комиссию Литвы. Об этом сообщил накануне президент страны Гитанас Науседа. По его словам, система должна заработать к выборам в Сейм, которые состоятся осенью текущего года.